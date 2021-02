FRANKFURT (dpa-AFX) - Ausgesprochen positiv sind am Mittwoch die Reaktionen von Analysten und Anlegern auf die Zahlen von Thyssenkrupp ausgefallen. Der Kursanstieg der Aktie des kriselnden Industrieunternehmens seit Anfang November um bereits mehr als 140 Prozent setzte sich gleich zum Handelsstart fort. Am späteren Vormittag ging es um weitere 6,1 Prozent auf 10,55 Euro hoch auf den höchsten Stand seit Februar 2020. Die runde Marke von 10 Euro könnte das Papier nun möglicherweise nachhaltig hinter sich lassen.

Aktien von Stahlunternehmen wie Klöckner & Co - das am Vortag selbst eine überraschend starke Quartalsprognose veröffentlicht hatte - sowie von Salzgitter profitierten ebenfalls vom Zahlenwerk und den weiteren Geschäftserwartungen von Thyssenkrupp. Während Klöckner & Co nach ihrem Kurssprung am Vortag von knapp 7 Prozent am Dienstag um weitere 3,4 Prozent auf 8,38 Euro stiegen, gewannen Salzgitter 3,3 Prozent auf 22,36 Euro.