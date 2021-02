DGAP-Media / 10.02.2021 / 11:30



Drehgestell der neuesten Generation

HÖRMANN Vehicle Engineering fertigt hybridBOGIE-Demonstrator für den Schienenverkehr



Chemnitz, 10. Februar 2021 - Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung eines neuartigen Drehgestellrahmens für den Schienenverkehr ist erreicht - der Startschuss für den Beginn der Fertigung des Längsträger-Demonstrators "hybridBOGIE" (Englisch für Hybrid-Drehgestell) ist gefallen. Die HÖRMANN Vehicle Engineering GmbH mit Sitz in Chemnitz arbeitete gemeinsam mit ihrem Projektpartner, dem Institut für Konstruktion und Verbundbauweisen gemeinnützige GmbH, Ende 2020 intensiv am Fertigungswerkzeug sowie an der Erarbeitung und Verfeinerung des Fertigungsprozesses, um ein seriennahes Referenzbauteil des Längsträgers zu entwickeln. "Neben der eigentlichen Prozessvalidierung, dient die Längsträgerkomponente im weiteren Projektverlauf auch für weitere Untersuchungen bis hin zur Testung und Bewertung von mechanischen Parametern sowie den Federungseigenschaften", erklärt Matthias Büttner, Projektleiter bei HÖRMANN Vehicle Engineering.