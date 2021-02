PARIS (dpa-AFX) - Die Corona-Krise und der geplante Konzernumbau haben der französischen Großbank Societe Generale 2020 den ersten Jahresverlust seit mehr als drei Jahrzehnten eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Minus von 258 Millionen Euro nach einem Gewinn von 3,25 Milliarden ein Jahr zuvor, wie das Institut am Mittwoch in Paris mitteilte. Gemäß den Aufzeichnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg, die bis ins Jahr 1988 zurückreichen, war dies der erste Jahresverlust in dieser Zeit.

Im vierten Quartal verdiente die Bank jedoch mehr als von Analysten erwartet, und das kam auch am Finanzmarkt gut an. Die Societe-Generale-Aktie legte an der Börse in Paris am Morgen um 3,32 Prozent auf 17,982 Euro zu und war damit stärkster Wert im französischen Leitindex Cac 40 . Damit wird das Papier aber immer noch rund 40 Prozent billiger gehandelt als vor einem Jahr, bevor die Corona-Pandemie die Welt und die Finanzmärkte erfasst hatte.