Wie der Milchmann - nur für BlumenAlle Sträuße werden von Freddie und seinen Expert:innen zusammengestellt. Danahezu alle Blumen aus den Niederlanden stammen, werden sie nur auf Bestellunggeschnitten und ohne Zwischenhändler direkt von Freddie's Flowers verwertet. Sowerden die Blumen bereits 72 Stunden nach dem Schnitt ausgeliefert werden undbleiben besonders lange frisch.Jede Lieferung enthält einen Guide, der neben einer Steckanleitung auchspannende Informationen zu den einzelnen Komponenten enthält. So wird nicht nurdas Zuhause jede Woche aufgehübscht, sondern auch kontinuierlich etwas Neuesgelernt.Für nur 28 Euro pro Paket enthalten die Lieferungen ausgewählte saisonalePflanzen, die versandkostenfrei bis an die eigene Haustüre versendet werden. DerLieferzyklus kann jederzeit pausiert oder verändert werden.Von der Gartenlaube zum internationalen UnternehmenFreddie Garland gründete den Lieferdienst 2014 in London, Großbritannien.Anfänglich nutzte er den Pavillon im Garten seiner Eltern - beides Floristen -um die Blumen für den Transport vorzubereiten und lieferte die Boxen mit einemMilchwagen in der Umgebung aus. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlichgewachsen. Mittlerweile versorgt Freddie's Flowers in den UK wöchentlich rund50.000 DIY-Liebhaber mit Sträußen, hat über 125.000 registrierte Kund:innen undbeschäftigt 150 Mitarbeiter:innen. Dabei wird jede Lieferung mit biologischabbaubaren Materialien verpackt.Als Gründer von Freddie's Flowers, freut sich Freddie Garland über die Expansionnach Deutschland: "Wir freuen uns, jetzt auch endlich offiziell in Deutschlandverfügbar zu sein und auch dort die Wohnungen und Häuser mit unseren Sträußen zuverschönern. Laut einer Mintel-Studie denken 93 Prozent der Briten, dass Blumenund Pflanzen zu Hause oder im Büro das Wohlbefinden verbessern. Dass wir inkürzester Zeit bereits mehr als 15.000 Kund:innen in Deutschland gewinnenkonnten, zeigt uns - Deutsche denken da ganz genauso! Deswegen freuen wir unsumso mehr, dass wir unsere DIY-Sträuße nun auch nach Deutschland liefern können.Wir hoffen, sie gefallen euch!"Über Freddie's FlowersFreddie's Flowers ( https://www.freddiesflowers.de/ ) ist ein Blumenlieferdienstauf Abo-Basis aus Großbritannien. Kund:innen bekommen jede Woche eine neue Boxmit frischen Blumen geliefert, die von dem Gründer und erfahrenen Florist:innenkuratiert werden. Dabei werden keine frischen Sträuße, sondern einzelne Blumenmit einer passenden Arrangier-Anleitung geliefert. Für nur 28 Euro pro Boxwerden die verschiedensten Blumen und Blätter nach Großbritannien undDeutschland geliefert. Um die Umwelt zu schützen, hat Freddie's Flowers dieScience-Based Targets Initiative unterzeichnet und sich damit dem 1,5-Grad-Zieldes Pariser UN-Abkommens verschrieben. Das Unternehmen ist außerdem Mitglied derFloral Sustainability Initiative und arbeitet aktiv an der Reduzierung desökologischen Fußabdrucks der gesamten Branche. Als Mitglied hat sich Freddie'sFlowers dazu verpflichtet, bis Ende 2022 90 Prozent seiner Blumen ausverantwortungsvoller Beschaffung zu beziehen.Das Unternehmen wurde 2014 von Freddie Garland gegründet und beschäftigt derzeitrund 150 Mitarbeiter. Der monatliche Umsatz ist in den letzten vier Jahren vonGBP 255.000 (2016) auf circa GBP3,3 Millionen (2020) gestiegen.Pressekontakt:Pressebüro Freddie's Flowersc/o public link communication & consulting GmbHTheresa MayerTel +49 (0) 30 44 31 88 27E-Mail: mailto:t.mayer@publiclink.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/153042/4834752OTS: Freddie's Flowers