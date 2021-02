Bausparkasse Mainz AG zieht positive Bilanz für 2020 / Stabile Ertragslage und Wachstum in der Baufinanzierung

Mainz (ots) - Im Jahr 2020 konnte die Bausparkasse Mainz AG (BKM) ihren

Wachstumskurs fortsetzen. Durch den ersten und zweiten Lockdown lag das

Bauspargeschäft mit 947 Mio. Euro Bausparsumme zwar unter dem Rekordwert des

Vorjahres von 1.006 Mio. Euro, allerdings über dem selbst gesetzten Jahresziel.

Mit 6 Prozent zum Vorjahr war das Corona-bedingte Minus deutlich niedriger als

das der Branche. Die Bauspareinlagen lagen mit 738 Mio. Euro über dem

Vorjahreswert (734 Mio. Euro).



Vor allem konnte die BKM die neuen Darlehenszusagen in der privaten

Baufinanzierung um fast 5 Prozent steigern. Das Unternehmen baute damit den

Bestand an Baudarlehen um nahezu 100 Mio. Euro auf 2,06 Mrd. Euro aus. In

ähnlichem Umfang stieg die Bilanzsumme auf nunmehr 2,54 Mrd. Euro. Im ersten

Emissionsjahr 2020 konnte die BKM zudem 46 Mio. Euro Pfandbriefe im Markt

platzieren.







Euro. In Verbindung mit niedrigeren Personal- und Sachkosten und den weiterhin

niedrigen Ausfällen bei Baudarlehen, erwartet die BKM einen Jahresüberschuss,

der mit 2,4 Mio. Euro nach Steuern leicht über dem Vorjahr liegt. Zudem soll

eine Stärkung der bilanziellen Reserven erfolgen.



"Wir freuen uns über die stabile Entwicklung der BKM auch in einem schwierigen

Jahr wie 2020", betont BKM-Vorstandssprecher Dr. Bernd Dedert. "Das ist das

Ergebnis unserer klaren Fokussierung auf die Rolle einer Spezialbank für die

private Baufinanzierung und die sichere Geldanlage." Zudem habe Corona dazu

geführt, dass die Menschen mehr in die eigenen vier Wände investieren.



Mit zurzeit 204 Mitarbeitern am zentralen Standort Mainz entwickelt sich die BKM

auch als Arbeitgeber stabil. Etwa 80 Prozent der Mitarbeiter können derzeit im

Homeoffice arbeiten. Vor dem ersten Lockdown waren es weniger als 5 Prozent.



