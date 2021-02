T-Systems und Ericsson starten gemeinsame Campus-Netz-Initiative (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Partnerschaft soll weltweite Einführung von 5G-Campusnetze beschleunigen

- Angebot aus integrierten Paketen mit Edge-Computing- und Campus-Netz-Lösungen

- Unternehmen zeigen großes Interesse an Campusnetzen



T-Systems und Ericsson bündeln ihre Kompetenzen, um ein vollständig integriertes

Lösungspaket für Campus-Netzwerke anzubieten. Die Partnerschaft basiert auf der

Campus-Netz-Infrastruktur von Ericsson und den Edge-Computing-Fähigkeiten von

T-System. Beide Unternehmen werden diese integrierte Lösung ihren Partnern

weltweit zur Verfügung stellen. Damit bieten sie ihren Kunden einen hochwertigen

und nahtlosen Service.





Systeme, Sensoren und Algorithmen produzieren und verbrauchen riesige Mengen anDaten. Dafür benötigen Unternehmen zunehmend eine bessere Konnektivität mithohem Durchsatz und geringer Latenz. Ebenso spielen Sicherheitsaspekte einegroße Rolle. Damit steigt das Interesse an 5G-basierten Campus-Netzwerkenrasant.Ein Campus-Netzwerk auf Basis des 5G-Standards ist ideal, um diese neuenAnforderungen der Digitalisierung zu erfüllen - hohe Leistung, Sicherheit,Zuverlässigkeit. Algorithmen und künstliche Intelligenz verwandeln Daten inEntscheidungen. Dynamische und flexible Prozesse erfordern relevanteInformationen, die überall und jederzeit zuverlässig zur Verfügung stehen.Das Beste aus beiden UnternehmenBasierend auf der bereits bestehenden Vereinbarung zwischen Ericsson und Telekom , die sich auf den deutschen Markt konzentriert, wird die neuePartnerschaft nun auf internationaler Ebene erweitert. Beide Unternehmenbeabsichtigen, ihre globale Präsenz zu nutzen und gemeinsame Lösungen in großemUmfang für den industriellen Sektor anzubieten.Die Partner kombinieren das Beste aus zwei Welten. Die Technologie von Ericssonals führender Anbieter von Campus-Netzwerkinfrastruktur auf der einen Seite. Aufder anderen Seite Edge-Computing und andere Dienste von T-Systems. Diesebasieren auf der hoch skalierbaren EdgAir Plattform und reichen von embeddedSytemen bis zu hochverfügbaren Frame-Lösungen.Erschließung neuer GeschäftsmodelleDurch die Nutzung der Technologien beider Unternehmen in einem Angebotprofitieren Unternehmenskunden. Mit diesem Ende-zu-Ende Angebot sind Kunden inder Lage, ihr Campus-Netz selbst zu steuern und zu verwalten. Je nach denindividuellen Anforderungen ihrer Geschäftsprozesse können sie das Netz anpassenund schnell auf Ausnahmen reagieren. So werden Bandbreite und der priorisierteDatenverkehr für das private Netz bei Überlast und in kritischen Situationensichergestellt.Die Kombination dieser Technologien hilft, das Potenzial der Kunden für einen