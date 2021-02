- Erfolg des Smartbrokers sowie die Wertpapierdepots der Volkswagen-Bank sorgen für sprunghaften Anstieg

- Langfristiger Wachstumstreiber bleibt der eigene Online-Broker





Berlin, 10. Februar 2021

Die wallstreet:online capital AG (WOC) verwaltet seit dieser Woche Vermögenswerte in Höhe von mehr als 5 Milliarden Euro. Das gab der Berliner Finanzdienstleister heute bekannt. Erst vor einem halben Jahr hatte das Unternehmen die Marke von 2 Milliarden Euro Assets under Management überschritten (Meldung vom 13. August 2020), doch seit diesem Zeitpunkt hat sich viel getan:

Die WOC übernahm Ende des vergangenen Jahres mehr als 22.500 Wertpapierdepots von Kunden der Volkswagen-Bank. Dadurch gelangten in kürzester Zeit ca. 900 Millionen Euro an Vermögenswerten in den Bestand der wallstreet:online capital AG. Der größte Wachstumstreiber ist nach wie vor der Smartbroker. Allein das Kundenvermögen der Smartbroker-Nutzer beläuft sich aktuell auf mehr als 2,7 Milliarden Euro. Seit August 2020 konnte dieser Wert also annähernd verdreifacht werden.

Die neue Assets-under-Management-Zahl setzt sich aus allen verwalteten Depots der Gesellschaft zusammen. Neben den Werten der Smartbroker- und Volkswagen-Bank-Kunden zählt dazu auch die seit vielen Jahren erfolgreiche Marke FondsDISCOUNT.de. Dabei handelt es sich um einen der größten Discount-Anlagevermittler im deutschsprachigen Raum.

"Der große Zuspruch und das dynamische Wachstum sind eine große Auszeichnung für uns. Ich bin sehr stolz auf unser Team und die Produkte, die wir geschaffen haben", sagte wallstreet:online capital Vorstand Thomas Soltau. "Wir konnten das Tempo in den vergangenen Monaten nochmals steigern und sind zuversichtlich, weitere Marktanteile zu übernehmen - und zwar sowohl durch etwaige Zukäufe als auch durch die Weiterentwicklung unserer Produkte. Für unseren Smartbroker programmieren wir beispielsweise eine Smartphone-App und eine völlig neu gestaltete Trading-Plattform."