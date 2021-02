> Volkswagen Konzern Top-Manager Martin Jahn kehrt als Vorstand für Vertrieb und Marketing zu SKODA AUTO zurück



SKODA AUTO hat heute Änderungen im Vorstand bekanntgegeben. Maren Gräf, derzeit Leiterin Konzern Personal Top-Management, übernimmt als Vorstandsmitglied den Bereich Personalwesen. Sie folgt auf Bohdan Wojnar, der sich dazu entschieden hat, nach zehn Jahren seine Position abzugeben. Wojnar wird in seiner Rolle als Präsident des Tschechischen Automobilverbands weiterhin eng mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Darüber hinaus kehrt der tschechische Volkswagen Konzern Top-Manager Martin Jahn zurück und löst Alain Favey als Vorstand für Vertrieb und Marketing ab. Favey übernimmt in Kürze eine neue Aufgabe im Volkswagen Konzern, die zeitnah bekanntgegeben wird. Alle Veränderungen im Vorstand von SKODA AUTO werden zum 1. März 2021 vollzogen.



Der Vorstandsvorsitzende von SKODA AUTO, Thomas Schäfer, dankte Bohdan Wojnar für seine hervorragende Arbeit als Vorstandsmitglied für Personalwesen bei SKODA AUTO. "Bohdan Wojnar hat bei der beeindruckenden Entwicklung von SKODA AUTO im vergangenen Jahrzehnt eine bedeutende Rolle gespielt - eine Entwicklung, die sich auch in der wachsenden Zahl der Beschäftigten widerspiegelt: Von 26.000 Beschäftigten zu Beginn seiner Tätigkeit bis zu 42.000 Skodianern heute", sagt Schäfer. "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Bohdan Wojnar als Vorsitzendem des Tschechischen Verbands der Automobilindustrie und wünsche ihm für die neue Phase seines Lebens alles Gute."



"Gleichzeitig heiße ich Maren Gräf herzlich im Vorstand willkommen. Mit ihr gewinnen wir eine anerkannte Personalexpertin mit internationaler Erfahrung und stärken gleichzeitig die Vielfalt des Vorstands. Sie übernimmt von ihrem Vorgänger Bohdan Wojnar das Personalressort in gutem Zustand. Ihre Aufgabe wird es nun sein, unseren Personalbereich auf das nächste Level zu heben. Unser Ziel ist es, allen Skodianern einen zukunftssicheren Arbeitsplatz zu bieten und gleichzeitig unser Fachwissen bei Elektromobilität und Software erheblich zu festigen und zu steigern sowie Diversität bei SKODA in allen Bereichen und auf allen Ebenen zu fördern. Ich wünsche Maren Gräf viel Erfolg und einen guten Start in ihrer neuen Funktion."