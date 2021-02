DGAP-Media / 10.02.2021 / 12:29

HÖRMANN Services übernimmt Business Unit Automation der SAV GmbH Automatisierte Fertigungs- und Produktionseinrichtungen

Alles aus einer Hand Kirchseeon, 10. Februar 2021 - Die HÖRMANN Automationsservice GmbH in Salzgitter, ein Unternehmen der HÖRMANN Gruppe, hat die Business Unit "Automation" der SAV GmbH in Mittweida mit 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen. "Im vergangenen Jahr führten wir die Gespräche zur Übernahme und konnten jetzt die finalen Übernahmekriterien verhandeln sowie den Asset-Deal-Vertrag unterzeichnen", sagt Lothar Becker, Geschäftsführer von HÖRMANN Automationsservice. Damit gehört die Business Unit Automation rückwirkend zum 01.01.2021 als weiterer Standort in Mitteldeutschland zum Geschäftsbereich Services der HÖRMANN Gruppe. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen", so der Standortleiter Andreas Walter. Automatisierte Fertigungs- und Produktionseinrichtungen



"Das Portfolio unseres Geschäftsbereichs Services, der die ehemalige Business Unit Automation der SAV in Mittweida ab sofort angehört, ist auf den Lebenszyklus automatisierter Fertigungs- und Produktionseinrichtungen ausgerichtet - ausgehend vom Produkt zum Prozess, vom Start der Produktion bis zum Ende der Produktion", erklärt Lothar Becker. Er fügt hinzu: "Unsere rund 200 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beherrschen mit den Fachgebieten Elektrik, Mechanik, Steuerungs-, Roboter-, Schweiß-, Fördertechnik, Pneumatik und Hydraulik sowie den Methoden des Industrial und Lean Engineering alle Kernfähigkeiten und stellen diese tagtäglich unter Beweis." Die drei operativen Unternehmen des Geschäftsbereichs - die HÖRMANN Automationsservice GmbH, die HÖRMANN Industrieservice GmbH und die MAT Maschinentechnik GmbH - sind Spezialisten auf ihrem Gebiet. Die HÖRMANN Services GmbH bildet die synergetische Verbindung und steuert das agile Netzwerk mit allen Partnern.



HÖRMANN Services setzt auf die vernetzte Zusammenarbeit von Spezialisten innerhalb der gesamten HÖRMANN Gruppe sowie auf externe Partner, um "alles aus einer Hand" liefern zukönnen. Der Bereich "Automatisierung" nimmt hierbei deutlich an Bedeutung zu. Die Übernahme der Business Unit Automation der SAV GmbH ist ein wichtiger und konsequenter Schritt zum Ausbau dieser Aktivitäten.





Pressekontakt:

Celina Begolli

HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

M +49 151 68857 138

celina.begolli@hoermann-gruppe.com

Über die HÖRMANN Gruppe

Die HÖRMANN Gruppe ist seit über 65 Jahren dort unterwegs, wo Innovationen entstehen. Indem sie laufend in das Know-how ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in die neuesten Technologien investiert, ist das Familienunternehmen mittlerweile auf 27 verbundene Unternehmen angewachsen. Die HÖRMANN Gruppe beschäftigt rund 2.800 Mitarbeiter und hat in 2019 einen Gesamtumsatz von 622 Mio. € erwirtschaftet. Die Unternehmensgruppe setzt vor allem auf Diversifikationen und deckt mit vier Geschäftsbereichen - Automotive, Engineering, Communication und Services - eine breite Vielfalt von Dienstleistungen und vernetztem Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ab. "Ideen verbinden, Möglichkeiten erleben" ist der Leitgedanke der HÖRMANN Gruppe.

www.hoermann-gruppe.com



