Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Spritpreise in Deutschland ziehen an - Super E10 neunte Woche in Folge teurer Der steigende Ölpreis treibt auch die Spritpreise an. Diesel verteuerte sich binnen Wochenfrist um 2,1 Cent und kostete am Dienstag im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,260 Euro, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Der Preis für Superbenzin der Sorte …