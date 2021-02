DFL-Präsidium treibt Maßnahmen aus der Taskforce voran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Fußball Liga hat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um die wirtschaftliche Stabilität des Profifußballs in der Corona-Krise zu stärken. Dies ist eine Konsequenz aus der Arbeit der "Taskforce Zukunft Profifußball", wie die DFL am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.

Mit den Ergebnissen hat sich das DFL-Präsidium nun beschäftigt. Als weitere erste Maßnahme werde auch ein interdisziplinärer Beirat mit externen Fachleuten gegründet, um den Umsetzungsprozess zu begleiten. Zeitnah sei zudem eine Sondersitzung des DFL-Präsidiums geplant.

DFL-Boss Christian Seifert hatte vergangene Woche den Abschlussbericht der Taskforce mit 17 Handlungsempfehlungen präsentiert. Nachhaltiges Wirtschaften der Clubs ist einer der Schwerpunkte. "Außer Frage steht für das DFL-Präsidium, dass dieser Prozess in den kommenden Monaten mit hohem Einsatz und Konsequenz vorangetrieben wird", heißt es in der Mitteilung./ujo/DP/jha