Anlegerverlag Plug Power auf dem besten Weg an die Spitze! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.02.2021, 12:48 | 30 | 0 | 0 10.02.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen freuen sich aktuell über den konstanten Weg des Aktienkurses, der im besten Fall ein neues Allzeit-Hoch aufstellen könnte. Der Aktienkurs zeigt sich nämlich derzeit in guter Form, was ebenfalls neue Investoren bemerkt haben. Anmerkung der Redaktion: Nach dem herausragenden Jahr 2020 für Plug Power, werden aktuell weiterhin neue Maßstäbe gesetzt und die Aktie befindet sich auf einem Rekordniveau. Die Chancen, dass Plug Power auch 2021 zu den großen Favoriten gehört, ist sehr hoch. Unser aktueller Sonderreport behandelt die Aktien mit den größten Gewinnchancen in diesem Jahr. Hier geht’s zum Download. Heute verbessert sich der Kurs minimal um 1 Prozent und 0,60 Euro auf einen derzeitigen Kurswert von 56,27 Euro. Seit dem Start der letzten Woche zeigt sich eine durchweg positive Entwicklung an der Börse. Das Ziel bleibt somit weiterhin das am 26. Januar mit 60,26 Euro aufgestellte Allzeit-Hoch. Seit dem Boom der Aktie Anfang Januar kann sich Plug Power auf dem überragenden Niveau halten und ist auf dem besten Weg neue Rekorde aufzustellen. Zuletzt wurde bekannt, dass der US-Bundesstaat North Carolina für einen Millionenbetrag Plug Power Aktien erworben hat. Im Gegenzug trennte man sich von den Anteilen eines amerikanischen LKW-Herstellers. In genauer Anzahl legte sich der Bundesstaat 51.020 Aktien im Wert von 1,73 Millionen US-Dollar. Fazit: Plug Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



