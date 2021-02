Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Vertrieb für 142 Eigentumswohnungen gestartet- Progressive Architektur und visionäres Konzept definieren urbanes Wohnen neuAusdrucksstarke Architektur, neue Dimensionen von Raummaximierung undIndividualität, visionäres Konzept: Im Herzen Münchens entsteht imStadtteildreieck Schwabing-West, Neuhausen-Nymphenburg und Maxvorstadt einGebäude, das architektonisch wie konzeptionell urbanes Wohnen neu definiert.Sein Name: Van B. Very urban living. Entworfen vom international renommiertenArchitekten Ben van Berkel von UNStudio aus Amsterdam und initiiert vom MünchnerProjektentwickler Bauwerk steht Van B für ein deutschlandweit richtungsweisendesWohnkonzept. Es löst die Abgrenzung zwischen Innen- und Außenräumen durch seineArchitektur auf und schafft über sogenannte Plug-ins maximalen und individuellenRaum. Ihre Pläne haben die Initiatoren am heutigen Mittwoch in einer digitalenPressekonferenz vorgestellt - und damit den Vertrieb für die 142 Wohneinheitengestartet. Jürgen Schorn, geschäftsführender Gesellschafter von Bauwerk: "MitVan B schaffen wir in einem aufstrebenden Münchner Stadtgebiet eininternationales Ausnahmeprojekt. Weil es ein Höchstmaß an Wohnqualität,Gemeinschaft und Individualität bietet. Und weil es über die Kombination ausbeispielloser Architektur und urbanem Lifestyle Kosmopoliten Heimat bietet." Derausdrucksstarke Baukörper entsteht auf dem Grundstück der früheren Fakultät fürDesign der Hochschule für angewandte Wissenschaften an der Infanteriestraße 14.Seit November 2020 laufen die Abbrucharbeiten des Bestandsgebäudes. DerRohbaustart ist für Mai 2021 geplant, die Fertigstellung für Spätsommer 2023.Pioniergeist trifft Kreativität: Die LageDas rund 2.400 Quadratmeter große Grundstück, auf dem Van B errichtet wird,liegt in unmittelbarer Nähe zum neuen Kreativquartier München. Das20-Hektar-Areal entsteht im Rahmen einer umfassenden städtebaulichen Neuplanungmit einer Vielfalt aus Wohnen, Wissen, Kreativwirtschaft, Kultur, Start-ups undTech-Szene. Neben der Hochschule für angewandte Medienwissenschaften wird hierauch das Gründer- und Innovationszentrum Munich Urban Colab beheimatet sein. VanB nimmt den Pioniergeist und die Kreativität dieses Standortes auf und reagiertmit seiner Architektur und seinem Konzept darauf.Visionäres Statement: Die ArchitekturBen van Berkel: "Van B ist progressiv, visionär, revolutionär. Aber nicht umseiner selbst willen. Sondern, um auf die Bedürfnisse der künftigen Bewohner und