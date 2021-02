Hyundai Motor Group präsentiert unbemannte Transportstudie TIGER (FOTO)

Offenbach am Main (ots) -



- Bodenexkursionsroboter für den Einsatz im unwegsamen Gelände

- Entwickelt vom konzerneigenen New Horizons Studio in Kalifornien

- TIGER ist das zweite "Ultimate Mobility Vehicle" des Konzerns



Die Hyundai Motor Group, zu der die Mobilitätsmarken Hyundai, Kia und Genesis

gehören, hat eine neues "Ultimate Mobility Vehicle" (UMV) namens TIGER

("Transforming Intelligent Ground Excursion Robot") vorgestellt. Der

wandlungsfähige und intelligente Bodenexkursionsroboter ist das zweite UMV des

Konzerns und das erste unbemannte. Die Transportstudie ist so konzipiert, dass

sie Nutzlasten verschiedener Art in unwegsamem Gelände transportieren kann.

Entwickelt wurde TIGER vom konzerneigenen New Horizons Studio mit Sitz in

Mountain View, Kalifornien. Das Studio kreiert UMV-Konzepte und greift dabei auf

die Forschungs- und Innovationsführerschaft des Silicon Valley und anderer

Innovationszentren zurück.







unser Vorstellungsvermögen", sagt John Suh, Head of New Horizons Studio. "Wir

suchen ständig nach Möglichkeiten, das Design und die Entwicklung von Fahrzeugen

zu überdenken und die Zukunft von Transport und Mobilität neu zu definieren."



Geeignet für Einsätze an unzugänglichen Orten



Mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten dient TIGER als mobiler

wissenschaftlicher Erkundungsroboter für extreme, abgelegene Orte. Seine Basis

ist modular aufgebaut und beinhaltet unter anderem ein ausgefeiltes

Fortbewegungssystem mit Beinen und Rädern, eine 360-Grad-Steuerung und

zahlreiche Sensoren für die Fernüberwachung. Vorgesehen ist auch ein

kombinierter Einsatz mit unbemannten Luftfahrzeugen ("Unmanned Aerial Vehicles",

UAVs), die TIGER vollständig aufladen und an unzugängliche Orte bringen können.



Aufgrund seines großen Laderaums kann TIGER Waren transportieren oder in

Notsituationen Hilfspakete ausliefern. Die Beweglichkeit seiner Beine und Räder

ermöglichen es ihm, verschiedene Extremsituationen vor allen Dingen in

unwirtlichem Gelände zu bewältigen und dabei im Vergleich zu einem herkömmlichen

Bodenfahrzeug die Transportgüter in einer gesicherten Position zu halten.



Wenn seine Beine eingezogen sind, fährt TIGER wie ein allradgetriebenes Fahrzeug

und agiert am effizientesten, da er sich durch Drehkraft fortbewegt. Wenn er

jedoch stecken bleibt oder ein Terrain bewältigen muss, das auf Rädern kaum oder

gar nicht passierbar ist, nutzt er seine Gehfähigkeit, um voranzukommen. Über

diese Besonderheit verfügte bereits "Elevate", die erste wandlungsfähige

UMV-Studie der Hyundai Motor Group mit Rädern und beweglichen Beinen, die 2019 Seite 2 ► Seite 1 von 4



