SKODA AUTO führt die Traffication Infotainment-App mit Verkehrswarnhinweisen in der Breite ein (FOTO)

Die praktischen Infotainment-Apps von SKODA erhalten Zuwachs durch die neueTraffication Infotainment-App. Die Anwendung erhöht die Sicherheit von SKODAFahrern, indem sie auf verkehrsrelevante Gefahren wie beispielsweiseliegengebliebene Fahrzeuge hinweist. Außerdem warnt die App den Fahrer davor,durch eine falsche Einfahrt auf eine Autobahn zum Geisterfahrer zu werden. Nachdem SKODA SUPERB lässt sich die Traffication Infotainment-App jetzt auch in denModellen SCALA, KAMIQ, KAROQ und KODIAQ ganz einfach herunterladen undinstallieren, wenn die Fahrzeuge mit den jeweiligen Top-Infotainmentsystemen ausder dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens ausgestattet sind.Im Laufe des Jahres wird die App für weitere SKODA Modelle freigeschaltet undder Funktionsumfang sukzessive erhöht.Michal Vondra, bei SKODA AUTO Produktmanager für die TrafficationInfotainment-App, sagt: "Die stetige Verbesserung der Sicherheit imStraßenverkehr ist ein wesentliches Ziel von SKODA AUTO. Mit der Einführung derTraffication Infotainment-App leisten wir einen weiteren Beitrag, um dasAutofahren noch sicherer zu machen."Zusätzlich zu den Infotainment-Apps für Wetter und Nachrichten sowie der neuenKalender-App und der Marketplace-App bietet SKODA nun auch die TrafficationInfotainment-App an. Nach dem Herunterladen aus dem Shop und der Installationläuft die neue Anwendung im Hintergrund, meldet sich aber sofort mitWarnhinweisen auf dem zentralen Infotainmentdisplay, wenn der Fahrer in seinerunmittelbaren Umgebung auf verkehrsrelevante Gefahren treffen könnte. So kanneine solche Warnung beispielsweise verhindern, dass der Fahrer unbeabsichtigt inder falschen Richtung auf eine Autobahn auffährt und zum Geisterfahrer wird.Eine Vorwarnung erscheint auch auf dem Display, wenn in der näheren Umgebung inFahrtrichtung Fahrzeuge mit eingeschalteter Warnblinkanlage erkannt werden -etwa nach einer Panne. Grundvoraussetzung ist, dass diese Fahrzeuge ebenfallsüber die Traffication Infotainment-App verfügen. Zukünftig werden alle neuenSKODA Modelle mit Systemen aus dem Modularen Infotainment-Baukasten der drittenGeneration solche Warnungen aussenden.Sicherheit an erster StelleDie neue Anwendung ergänzt die Navigationsfunktion des Infotainmentsystems vonSKODA und erhöht durch die Anzeige verkehrsrelevanter Hinweise die Sicherheit,