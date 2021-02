Baustellen-Hindernis problemlos überqueren - Fleyg macht's möglich (VIDEO)

--------------------------------------------------------------

Braunschweig (ots) - Jeder Fahrer eines Pkw oder Lkw kennt das unangenehme

Gefühl, mit seinem Fahrzeug über eine Stahlplatte zu fahren, die Löcher oder

Gräben im Straßenverlauf überbrückt. Dabei ist es nicht nur der Lärm, der für

Unmut sorgt: Die Überquerung der Stahlplatten, die einen Absatz von bis zu vier

Zentimetern haben, kann gefährlich sein, dem Fahrzeug schaden und die Sicherheit

beeinträchtigen, da starke Schlagkräfte auf das Fahrwerk wirken.





Das alles muss nicht sein. Die Auffahrrampe "Fleyg" der Fleyg AG mit Sitz inBasel schafft Abhilfe. Bisher ist es üblich, Stahlplatten durch das Aufschüttenvon Betonrampen zu verbauen. Fleyg macht dieses aufwendige und kostenintensiveVorgehen überflüssig. Die europaweit patentierte Auffahrrampe ist einfach undschnell verlegt sowie vergleichsweise preisgünstig. Sie besteht ausRecyclingkautschuk und Kautschuk - also aus lärmdämpfend wirkendem Material. Dasfedert die Überfahrt ab und kommt dem Fahrkomfort zugute.Nachhaltig und vielseitig einsetzbarUm die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, weist die Auffahrrampereflektierende Markierungen auf und macht Verkehrsteilnehmer so rechtzeitig aufdas Hindernis aufmerksam. Eine spezielle Oberflächenstruktur sorgt zudem dafür,dass die Rampe wasserabweisend ist und die Rutschgefahr mindert. Darüber hinaussind Fleyg-Auffahrrampen nachhaltig und können bis zu 100 Mal zum Einsatzkommen. "Die Anschaffungskosten amortisieren sich schon nach fünfmaligemEinsatz", sagt Christian Balzer. Er ist seit 2020 als Generalimporteur ausBraunschweig für den Vertrieb Fleyg Deutschland zuständig.Auch bei Stahlplatten, die Gräben auf Gehwegen oder in Fußgängerzonenüberbrücken, kann Fleyg genutzt werden. Damit lassen sich bequem und sicherKinderwagen oder Rollatoren über das Baustellen-Hindernis schieben.Erfinder der Fleyg-Rampe ist die Firma Beyeler & Fischer GmbH mit Sitz imschweizerischen Bubendorf. Das im Jahr 2016 von Andreas Beyeler und SaschaFischer gegründete Unternehmen hat sich auf die Realisierung innovativerLösungen im Straßenbau spezialisiert. Inzwischen firmiert das Unternehmen unterdem Namen Fleyg AG und hat seinen Sitz in Basel.Die Generalvertretung für Deutschland hat ihren Sitz in Braunschweig und wirdvon Herrn Christian Balzer geleitet.Pressekontakt:General Importeur Christian Balzer01785131462mailto:Christian@fleyg.chWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/153071/4834961OTS: Fleyg Deutschland