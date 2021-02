NEU DELHI (dpa-AFX) - Nach Aufforderung der indischen Regierung hat Twitter im Zusammenhang mit den großen Bauernprotesten Maßnahmen gegen mehr als 500 Konten bis hin zur Suspendierung ergriffen. Die Konten würden klar die Twitter-Richtlinien verletzen, teilte Twitter am Mittwoch mit. Außerdem habe das Unternehmen die Sichtbarkeit von Hashtags mit "schädlichen Inhalten" reduziert, weshalb sie nicht "trenden" könnten.

Twitter habe binnen zehn Tagen mehrere Blockierungsaufforderung der indischen Regierung erhalten, hieß es in der Mitteilung. So wurde das Profil eines indischen Magazins, das über die Bauernproteste berichtet hatte, suspendiert. Nach öffentlicher Kritik habe Twitter seine Entscheidung zunächst rückgängig gemacht und daraufhin vom Ministerium für Informationstechnologie eine Mahnung erhalten, hieß in der Mitteilung.