Landratsämter bestätigen unzulässige Abschalteinrichtung im VW-T6 Bulli mit EA288-Motor / Verharmlosender Rückruf des KBA / Dr. Stoll & Sauer sieht Dynamik in Dieselgate 2.0

Lahr (ots) - Also doch! Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat offensichtlich im

Dieselmotor EA288 des VW-Konzerns eine "unzulässige Abschalteinrichtung"

festgestellt. Die Behörde bestätigte unter anderem dem Landratsamt Bad

Tölz-Wolfratshausen eine illegale Abgasmanipulation beim Modell VW-T6. VW

leugnet dies seit Jahren. Das KBA stärkt VW bisher offiziell den Rücken. In

KBA-Rückrufen zu den Modellen T5 und T6 ist verharmlosend nur von einer

"Konformitätsabweichung" die Rede, die zur Überschreitung der Euro-Grenzwerte

für Stickoxide führt.



Für die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH kommt jetzt durch das

Landratsamt Bad Tölz die Wahrheit ans Tageslicht. Der Verdacht, dass VW den

EA288 manipuliert, hat sich erhärtet. Die Kanzlei rät betroffenen Verbrauchern

zur anwaltlichen Beratung und bietet dafür einen kostenlosen Online-Check

(https://www.dieselskandal-anwalt.de/klageweg-pruefen) an. Die Kanzlei gehört zu

den führenden im Abgasskandal. Die Inhaber haben den Verbraucherzentrale

Bundesverband in der VW-Musterfeststellungsklage vertreten und Rechtsgeschichte

(https://www.vw-schaden.de/aktuelles/ende-der-musterklage-27000-verbraucher-lehn

en-vw-vergleich-ab-kanzlei-dr-stoll-sauer) geschrieben.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Bulli-Besitzer muss VW-Bulli zum Software-Update bringenDa schaute der Besitzer eines VW-Bullis T6 nicht schlecht. Gleich zu Beginn desneuen Jahres flatterte ihm am 4. Januar 2021 ein Schreiben des Landratsamtes BadTölz-Wolfratshausen in den Briefkasten. Die Behörde forderte ihn auf, binnenvier Wochen an einem vom KBA angeordneten Rückruf teilzunehmen, um denordnungsgemäßen Zustand seines Fahrzeugs herzustellen. "Wie uns dasKraftfahrt-Bundesamt mitteilt, ist in Ihrem Fahrzeug eine unzulässigAbschalteinrichtung verbaut", heißt es in dem Schreiben, das der Kanzlei Dr.Stoll & Sauer vorliegt. Die Formulierung gleicht einer Sensation. VW hat bisherunzulässige Abschalteinrichtungen im EA288 geleugnet. Das KBA hat nachöffentlichen Äußerungen auch nichts Illegales in dem Nachfolgediesel des EA189gefunden. Nun hat das KBA gegenüber dem Landratsamt wohl mehr erzählt, als eswollte. Der Kanzlei liegen weitere solcher Schreiben von Landratsämtern aus demgesamten Bundesgebiet vor.Bereits am 17. April 2019 hatte das KBA den T6 der Baujahre 2014-2017 mit einemRückruf belegt. Unter dem Hersteller-Code 23Z7 musste VW weltweit 185.383Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen und ein Software-Update aufspielen. InDeutschland waren immerhin 86.741 Fahrzeuge betroffen. Von einer unzulässigenAbschalteinrichtung ist jedoch in dem Rückruf nicht die Rede, sondern nur von