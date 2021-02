DGAP-News: FidAR - Frauen in die Aufsichtsräte e. V. / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Konferenz FidAR-Forum XII: Vorstandsquote wirkt bereits: adidas, BAYER und E.ON gehen als Beispiel voran und holen wieder Frauen in die Führungsetage 10.02.2021 / 13:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FidAR-Forum XII: Vorstandsquote wirkt bereits: adidas, BAYER und E.ON gehen als Beispiel voran und holen wieder Frauen in die Führungsetage

- Bundesministerin Giffey: "Erfreulich, dass die Diskussion zur Vorstandsquote zu Fortschritten führt"

- Bundesminister Maas: "Es geht um gesellschaftliche und ökonomische Vernunft, um Teilhabe, um Gerechtigkeit"

- FidAR-Präsidentin Schulz-Strelow: "Frauenfreie DAX-Vorstände müssen endlich Geschichte sein"

Berlin, 10.02.2021: Es gibt Bewegung in den Führungsetagen der Unternehmen, noch bevor die Mindestbeteiligung für Frauen in Vorständen Gesetzeskraft erlangt hat. Mit Amanda Rajkumar bei adidas, Sarena Lin bei BAYER und Victoria Ossadnik bei E.ON haben drei der sechs unter die Mindestbesetzungsregel fallenden DAX-30-Mitglieder, die im Oktober 2020 noch ausschließlich männlich besetzte Spitzengremien hatten, Frauen in den Vorstandberufen. Bei HeidelbergCement, Infineon und MTU sind die Vorstandsetagen noch frauenfrei. Sie werden handeln müssen, um die Quote zu erfüllen.

Das zeigen vorläufige Daten des Women-on-Board-Index von FidAR mit Stand Januar 2021, die beim heutigen FidAR-Forum XII im Auswärtigen Amt in Berlin präsentiert werden. Von den insgesamt 73 unter die Quote fallenden börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern haben 28 (38,4 %) in der obersten Führungsetage noch keine Frau. Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der DAX-30-Unternehmen stieg nach den vorläufigen Zahlen auf 36 Prozent, der Anteil in den Vorständen beträgt 17,8 Prozent.