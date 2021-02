IG Metall Bayern droht der Industrie mit Warnstreiks

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die bayerische Metall- und Elektroindustrie steuert auf Warnstreiks ab 2. März zu. Der bayerische IG-Metall-Chef Johann Horn sagte am Mittwoch in München, auch die Expertengruppen der Tarifparteien hätten keine Annäherung erreicht. Er befürchte, dass die Arbeitgeber am nächsten Montag bei der dritten Tarifrunde im Freistaat wie schon in Nordrhein-Westfalen ein inakzeptables Angebot vorlegen werden.

Am 1. März veranstalte die IG Metall einen bundesweiten Aktionstag. "Wenn es nötig ist, beginnen wir einen Tag später mit Warnstreiks auch in Bayern", sagte Horn. Die Friedenspflicht in der Branche ende am 2. März um null Uhr. "Der Ball liegt jetzt bei den Arbeitgebern."