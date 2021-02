Plan hinsichtlich Entwicklung kritischer und strategischer Mineralien in Quebec und gemeinsamer Aktionsplan von USA und Kanada hinsichtlich kritischer Mineralien stimmen Lomiko zuversichtlich

Vancouver (British Columbia), 10. Februar 2021. Lomiko Metals Inc. (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FWB: DH8C) („Lomiko“ oder das „Unternehmen“) hat die Regierungsinitiativen in der Branche der kritischen Mineralien genau beobachtet. Kürzlich hat der Quebec Plan for Development of Critical and Strategic Minerals (Plan von Quebec hinsichtlich der Entwicklung kritischer und strategischer Mineralien, der „Quebec Plan“) darauf hingewiesen, dass die Nachfrage nach Grafit in den kommenden Jahrzehnten wahrscheinlich um 300 bis 500 Prozent steigen wird.

Regierungsinitiativen

Der Quebec Plan fordert die Unterstützung von Unternehmen und lokalen Ureinwohnervölkern bei der Entwicklung kritischer und strategischer Mineralindustrien mit ethischen und verantwortungsvollen Praktiken, die Investitionen anziehen.

Der Quebec Plan soll die Explorationen und den Abbau kritischer und strategischer Mineralien unterstützen, einschließlich der Teilung des finanziellen Risikos der Explorationen sowie der Unterstützung bei den Beziehungen zu den lokalen Ureinwohnervölkern und First Nations. Der Plan berücksichtigt auch die Notwendigkeit der Verbesserung der Infrastruktur sowie den Canada-U.S. Joint Action Plan on Critical Minerals Collaboration (gemeinsamer Aktionsplan von Kanada und den USA hinsichtlich einer Zusammenarbeit bei kritischen Mineralien), dessen Schwerpunkt auf der Sicherung der Lieferketten für die kritischen Mineralien liegt, die für wichtige Fertigungsbranchen in Nordamerika benötigt werden.

Was ist Grafit und wofür wird es verwendet?

Grafit ist eine in der Natur vorkommende kristalline Form von Kohlenstoff, die weich, grau-schwarz und metallisch glänzend ist. Das Interesse an Grafit ist gestiegen, zumal es in den Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird, die Elektroautos antreiben. Es gibt jedoch weitere bedeutsame Anwendungsbereiche. Bei der Stahlherstellung erhöht es den Kohlenstoffgehalt und macht Stahlprodukte somit fester. In der Automobilindustrie wird Grafit in Dichtungen, Bremsbelägen und Kupplungsmaterialien eingesetzt. Es hat auch eine Reihe von anderen industriellen Anwendungen, einschließlich in Komponenten von Elektromotoren, Batterien, Schmiermitteln und Bleistiften.

