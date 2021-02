GEMoaB präsentiert translationale Daten aus der laufenden klinischen Phase-I-Studie mit seinem führenden Produktkandidaten UniCAR-T-CD123 bei rezidivierter/refraktärer AML auf der AACR-Jahrestagung 2021

Die Daten zu UniCAR-T-CD123 bei rrAML, die als Poster-Präsentation auf dem AACR-Kongress vorgestellt werden, heben die wichtigsten Eigenschaften von GEMoaBs rasch an- und abschaltbarer universeller CAR-T-Plattform UniCAR hervor und fokussieren auf die UniCAR-T-Expansionskinetik, die Zytokinprofile und die UniCAR-T-Persistenz bei stark vorbehandelten rrAML-Patienten.

„Wir haben kürzlich unsere ersten klinischen Daten zu UniCAR-T-CD123 bei rrAML vorgestellt. Sie unterstreichen die Vorteile unserer rasch an- und abschaltbaren UniCAR-Plattform in Bezug auf ein äußerst ermutigendes Nutzen-Risiko-Profil, die Fähigkeit akute und langfristige Nebenwirkungen zu vermeiden und abzukürzen sowie die Fähigkeit zur Reaktivierung von UniCAR-T-Zellen während eines zweiten Zyklus mit unserem löslichen Adaptermolekül, dem sogenannten Targeting Module", sagte Dr. Armin Ehninger, Chief Scientific Officer von GEMoaB. „Wir begleiten unsere klinischen Studien mit einem umfangreichen translationalen Programm, um die einzigartige Wirkungsweise von UniCAR vollständig zu verstehen, und freuen uns sehr, dass die so gewonnenen Daten unsere Vision eines hochaktiven, kontrollierbaren und persistenten CAR-T-Produkts für verschiedene hämatologische und solide Tumorindikationen untermauern, während wir in die nächste Phase unseres klinischen Entwicklungsprogramms eintreten."

Phase-I-Studien mit UniCAR-T-CD123 zur Behandlung der rrAML und UniCAR-T-PSMA gegen CRPC und andere PSMA-exprimierende solide Tumore im Spätstadium sind im Gange.

Über die UniCAR-T-CD123 Phase IA-Studie

Die „First-in-human"-Studie der Phase I ist eine offene, nicht-randomisierte Dosisfindungsstudie zur Untersuchung der Sicherheit und Aktivität von UniCAR-T-CD123 bei bis zu 16 CD123-positiven Patienten mit rezidivierenden/refraktären akuten Leukämien. Die Studie dient der Ermittlung der maximal verträglichen Dosis (MTD) sowie der dosislimitierenden Toxizität (DLT) der kombinierten Anwendung einer Einmaldosis von UniCAR-T und einer Dauerinfusion von TM123 über 25 Tage. Die Verabreichung erfolgt nach einer Überbrückungstherapie und Lymphodepletion. Neben Sicherheit und initialer Wirksamkeit untersucht die Studie die Persistenz der UniCAR-T-Zellen im zeitlichen Verlauf sowie die Möglichkeit, UniCAR-T-Zellen im Falle von Nebenwirkungen durch Beendigung der TM-Infusion rasch an- und abzuschalten. Sie wird in ausgewählten deutschen Universitätszentren durchgeführt, die über umfangreiche Erfahrungen mit Phase-I-Studien, akuten Leukämien und CAR-T verfügen. Die Studie wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des „TurbiCAR Projektes" gefördert. Weitere Informationen zu dieser Studie finden Sie unter clinicaltrials.gov.