PacketFabric erweitert SDN-Dienste über Colt On Demand nach Europa

PacketFabric , ein Innovator im Bereich On-Demand-Konnektivität zum sicheren privaten Internet für Unternehmenskunden, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Colt Technology Services bekannt, einem führenden Anbieter globaler Konnektivitätslösungen mit hoher Bandbreite. Durch diese Partnerschaft wird das On-Demand-Angebot von Colt direkt in die Network-as-a-Service-Plattform (NaaS) von PacketFabric integriert. Damit können die Unternehmenskunden von PacketFabric zunächst von der Echtzeit-Netzwerkkonnektivität zu 100 wichtigen Rechenzentrumsstandorten in ganz Europa profitieren.

Der globale Kundenstamm von PacketFabric kann jetzt innerhalb von Minuten eine private, sichere Hybrid-Cloud- und Backbone-Konnektivität mit geringer Latenz erstellen, die über eine API-basierte, softwaredefinierte Verbindung mit Colt ermöglicht wird. Die On-Demand-Plattform von Colt wird vom Colt IQ-Netzwerk unterstützt, das mehr als 29.000 Colocations und 900 Rechenzentren weltweit umfasst und die Reichweite der fortschrittlichen NaaS-Plattform von PacketFabric in ganz Europa erheblich erhöhen wird. Durch diese Integration können die Unternehmenskunden von PacketFabric von einer echten SDN-Erfahrung profitieren, bei der Services in Echtzeit über ein Portal bereitgestellt werden. Damit wird eine größere Flexibilität für die schnelllebige Geschäftslandschaft von heute erzielt.

„Als wir unsere europäischen Expansionspläne betrachteten, war klar, dass Colt der richtige strategische Partner für PacketFabric war“, sagte Jezzibell Gilmore, Mitbegründer und Chief Commercial Officer von PacketFabric. „Colt ist nicht nur ein Innovator und Pionier bei Konnektivitätsdiensten, sondern auch führend in der Telekommunikationsbranche, was Vielfalt und Inklusion angeht. Als von Frauen gegründetes Start-up sind wir begeistert davon, wie Colt-CEO Keri Gilder vorbildhaft für Frauen in der Telekommunikations- und Technologiebranche eintritt. Diese Partnerschaft ist für mich und meine Mitbegründerin Anna Claiborne persönlich von großer Bedeutung.“