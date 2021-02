Smartbroker treibt das Wachstum, aber auch Volkswagenbank-Kunden beflügeln

die wallstreet:online Gruppe. w:o Capital verwaltet seit dieser Woche Vermögenswerte in Höhe von mehr als 5 Milliarden Euro. Noch am 13.08.2020 titelten wir: “wallstreet:online AG’s Smartbroker nimmt erste Milliarde – explosionsartiges Wachstum” und jetzt innerhalb von nicht mal 4 Monaten erreicht der Smartbroker allein 2,7 Mrd. EUR Assets under Management (AuM – betreutes Depotvolumen)), Dazu kommen die mehr als 22.500 Wertpapierdepots von Kunden der Volkswagen-Bank (ca. plus 900 Mio EUR AuM), die Ende letzten Jahres “in die Bücher genommen werden konnten”. Zur Erinnerung: Am 14.05.2020 vereinbarte die Volkswagen Bank seine Depotkunden an w:o Capital zu übertragen. Und die Volkswagen Bank verpflichtete sich mindestens weitere 5 Jahre Depotkunden zu vermitteln – gegen Provision versteht sich.

Dazu noch gut 1,4 Mrd EUR bei FondsDISCOUNT, der dritten Marke des Finanzdienstleisters

Die über 5 Mrd EUR AuM-Zahl setzt sich neben den Werten der Smartbroker- und Volkswagen-Bank-Kunden auch aus den unter der Marke FondsDISCOUNT.de betreuten Kunden zusammen.

“Der große Zuspruch und das dynamische Wachstum sind eine große Auszeichnung für uns. Ich bin sehr stolz auf unser Team und die Produkte, die wir geschaffen haben”, sagte wallstreet:online capital Vorstand Thomas Soltau. “Wir konnten das Tempo in den vergangenen Monaten nochmals steigern und sind zuversichtlich, weitere Marktanteile zu übernehmen – und zwar sowohl durch etwaige Zukäufe als auch durch die Weiterentwicklung unserer Produkte. Für unseren Smartbroker programmieren wir beispielsweise eine Smartphone-App und eine völlig neu gestaltete Trading-Plattform.”

