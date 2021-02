Tendenziell ist die Lage an der Börse wieder sehr bullisch und ich würde mich für steigende Aktien Kurse positionieren, wenngleich ich meine Absicherung derzeit sehr eng wählen würde.



Das Anlegersentiment ist schneller gedreht, als von mir erwartet: Während vor 10 Tagen noch Panik in Sicht war, sprang die Stimmung letzte Woche bereits wieder auf Werte, die als euphorisch bezeichnet werden können.



Tja, da war die Korrektur schneller vorbei, als viele reagieren konnten. Der Aufstand der Massen könnte sich als Sturm im Wasserglas herausstellen. Es dominieren nun schon wieder die positiven Entwicklungen an den Märkten: Positive Quartalszahlen von einer ganzen Reihe von Unternehmen durch alle Branchen haben Einzeltitel stark nach oben befördert. Gleichzeitig winkt ein gigantisches Konjunkturprogramm in den USA.



Um 4,5% ist der DAX letzte Woche angesprungen. Vor zwei Wochen habe ich den Sentimentdaten entnommen, dass die Korrektur noch nicht beendet sein dürfte. Nun, die Entwicklung letzter Woche steht dieser Interpretation entgegen. Was ist passiert?



Ich war davon ausgegangen, dass die "Massen" den Hedgefonds das Fürchten gelehrt haben, und dass daher Cash generiert werden würde (Aktien verkauft), um gegen weitere Turbulenzen gewappnet zu sein. Mag sein, dass dies vor dem Hintergrund der aktuell steigenden Kurse passiert. Doch grundsätzlich scheint die Angst vor der "Masse" seitens der Finanzprofis überschaubar zu sein. Es gibt keine zweite Gamestop Aktie und so völlig unvermittelt wurde der Short Squeeze nun doch nicht losgetreten, es gab ganz besondere Rahmenbedingungen dazu, wie in Kapitel 02 gezeigt.



Nun zeichnet sich in den USA ab, dass das Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden mit einem Volumen von 1,9 Billionen USD doch am oberen Ende der Erwartungen umgesetzt werden kann. Das treibt die Konjunkturhoffnung und somit auch die Aktienmärkte.



Details zur Auswertung und den Ergebnissen der einzelnen Faktoren finden Sie unten.



Nachfolgend lesen Sie meine Interpretation:



Der Schock des verschleppten Impfstarts in Europa ist offensichtlich verarbeitet. Was machen schon ein paar Monate, wenn doch zumindest ein Ende in Sicht ist. Ohnehin haben sich die meisten Großkonzerne schon längst auf die Einschränkungen eingestellt.



Somit sieht es derzeit wieder recht rosig aus an den Aktienmärkten. Neue Allzeithochs können schon in der kommenden Woche in Angriff genommen werden. Und danach kann es sogar noch weiter gehen. Einziger Wermutstropfen bleibt jedoch die viel zu schnelle Korrektur der Vorwoche: Da fehlt weiterhin noch was.