Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bundesregierung will Rechte von Stromkunden stärken Die Bundesregierung will die Rechte von Stromkunden stärken. Das Kabinett brachte dazu am Mittwoch Änderungen im Energiewirtschaftsgesetz auf den Weg. So sollen Verbraucherinnen und Verbraucher künftig Angebote für einen dynamischen Stromtarif …