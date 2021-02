Eka fügt S&P Global Platts zu seiner Bibliothek an vorgefertigten Konnektoren hinzu

- Der Konnektor zu S&P Global Platts ermöglicht Rohstoffunternehmen einen nahtlosen Zugriff auf EOD-Marktpreise

NEW YORK, 10. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, die führende Cloud-Plattform für digitale Innovation, gab heute eine Vereinbarung mit S&P Global Platts bekannt, dem führenden unabhängigen Anbieter von Preis- und Analysedaten für Rohstoff- und Energiemärkte. Im Rahmen der Vereinbarung wird der vorgefertigte Konnektor von Eka es den Kunden ermöglichen, Daten aus der Preisbewertung von S&P Global Platts für Metalle und Landwirtschaft in ihre Handelsdaten zu integrieren. Sie erhalten dadurch einen tieferen Einblick in die Zusammenhänge und können somit schnellere und besser fundierte Entscheidungen treffen.