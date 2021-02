Top 3 Charts der Woche: Silber, Gold und DE30

Silber

Lassen Sie uns die heutige Analyse mit dem Silbermarkt beginnen. Betrachtet man die technische Situation dieses Edelmetalls, so kann man sehen, dass die jüngste Abwärtskorrektur bei einem wichtigen Unterstützungsniveau gestoppt wurde. Die Käufer erschienen bei 26,30 Dollar, wo sich die untere Grenze der 1:1 Struktur und das 61,8% Retracement befanden. Die Erholung wurde jedoch später am Widerstand bei 27,85 Dollar gestoppt. Schließt die Tageskerze oberhalb des genannten Widerstands bei 27,85 Dollar, könnte eine Aufwärtsbewegung in Richtung des nächsten Widerstandsbereichs bei 29,80 Dollar ausgelöst werden. Sollte der Silberpreis hingegen die untere Begrenzung des roten Rechtecks durchbrechen, könnte eine tiefere Abwärtskorrektur einsetzen.

Silber im D1-Chart. Quelle: xStation 5

Gold

Der Goldmarkt hat sich in dieser Woche gut entwickelt. Der Preis dieses Rohstoffs kehrte über die Marke von 1.800 Dollar zurück und die Aufwärtsbewegung beschleunigte sich. Sollte sich die aktuelle Stimmung durchsetzen, läge der nächste Widerstand bei der Marke von 1.857 Dollar, wo sich die obere Grenze der 1:1-Struktur befindet. Sollte der Preis diese durchbrechen, sollte der Bereich bei 1.875 Dollar als nächster Widerstand im Auge behalten werden. Sollte hingegen eine größere Abwärtsbewegung einsetzen, bliebe der Bereich bei 1.800 Dollar eine wichtige mittelfristige Unterstützung.

Gold im H4-Chart. Quelle: xStation 5

DE30

Die Aufwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten hat sich in dieser Woche verlangsamt. Der DE30 erreichte diese Woche ein neues Allzeithoch. Die Bullen konnten diese Gewinne jedoch nicht halten und eine Korrektur begann. Beim Blick auf den D1-Chart können wir feststellen, dass eine potenzielle Doppeltop-Formation auf dem Chart erschienen ist, was das Risiko einer größeren Abwärtsbewegung signalisiert. Gelingt es den Käufern jedoch, die Kontrolle wiederzuerlangen, könnte der nächste Aufwärtsimpuls das 127,2% oder 161,8% Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung, die im Januar begann, zum Ziel haben.

DE30 im D1-Chart. Quelle: xStation 5



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.