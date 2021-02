Weiterstadt (ots) - > Drei erste Plätze für SKODA bei der Betrachtung der

Restwertprognosen von Focus Online und bähr & fess forecasts



> SKODA ENYAQ iV 50 belegt beim prognostizierten prozentualen Restwert Platz

eins bei den Elektrofahrzeugen



> SKODA SUPERB COMBI 1,5 TSI Active ist absoluter Restwertriese in der

Mittelklasse





> ,Kompakt-SUVs': SKODA KAROQ 1,0 TSI gewinnt mit geringstem Wertverlust in EuroDreifacherfolg für SKODA bei den ,Restwertriesen 2025': Bei der halbjährlichenRestwertprognose von Focus Online in Zusammenarbeit mit den Marktforschern vonbähr & fess forecasts beeindruckt der neue ENYAQ iV mit exzellentem Werterhaltund landet unter allen Elektroautos auf Platz eins in der Kategorie ,Restwert inProzent'. SUPERB COMBI und KAROQ setzen sich mit dem geringsten absolutenWertverlust an die Spitze ihres jeweiligen Segments. Er wird in Euro bemessen.Der neue ENYAQ iV erzielt laut Experteneinschätzung nach vier Jahren und einerGesamtfahrleistung von 60.000 Kilometern auf dem Gebrauchtwagenmarkt 50,5Prozent seines ursprünglichen Neupreises - das entspricht 17.069 Euro. Mitdiesem hohen Werterhalt übertrifft er alle untersuchten Elektrofahrzeuge. AlsGrundlage für diese Prognose dient der 109 kW (148 PS) starke ENYAQ iV 50 miteinem Basispreis von 33.800 Euro. Anstelle klassischer Ausstattungslinienstattet SKODA das Elektro-SUV mit sogenannten Design Selections aus, die sich anmodernen Wohnwelten orientieren. Den ENYAQ iV 50 produziert der Herstellerserienmäßig mit dem Design ,Studio'. Schon in der Basisversion besitzt der ENYAQiV unter anderem den Frontradarassistenten mit Fußgänger- und Radfahrererkennungsowie City-Notbremsfunktion, die Klimaanlage Climatronic und ein Lederlenkradmit Multifunktionstasten. Das Infotainmentsystem mit 10-Zoll-Farbdisplay basiertauf der neuesten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens und bietet zumBeispiel Sprachsteuerung und Wireless SmartLink. Zum Laden der leistungsfähigenBatterie befinden sich ein Schnellladeanschluss für die Standards CCS/Combo 2sowie ein Ladekabel für AC-Wechselstrom-Ladestationen (Mode-3-Ladekabel, Typ 2,16A) an Bord.Der SUPERB COMBI stellt einmal mehr das sehr gute Preis-/Wert-Verhältnis unterBeweis, das alle Modelle der Marke auszeichnet. In Kombination mit dem sparsamen1,5 TSI mit 110 kW (150 PS)* setzt sich der SUPERB COMBI Active gegen alleWettbewerber der ,Mittelklasse' als ,Absoluter Restwertriese 2025' durch. DieExperten prognostizieren dem Flaggschiff der Marke nach vier Jahren und einer