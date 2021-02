PLATOW-Dachwikifolio: Erfahrener wikifolio-Trader mit 42% Plus seit Jahresbeginn

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection entwickelt sich weiterhin sehr erfreulich. Auf Wochensicht gelang ein Kursplus von 2,3%, wodurch die alten Rekordhochs noch mal deutlich überschritten wurden. Seit dem Start Ende 2015 liegen wir jetzt mit 44,8% im Plus. Die in diesem Zeitraum generierte Outperformance ggü. dem DAX ist auf 21 Prozentpunkte angewachsen. Seit Jahresbeginn konnten unsere Trader einen Wertzuwachs von 8,2% (DAX + 2,1%) generieren.

Fast schon unheimlich wird langsam die Kursentwicklung bei dem wikifolio All in One von Jürgen Kraus. Hier ging es im Wochenvergleich noch einmal um 18,6% nach oben. Das Kursplus seit dem Jahreswechsel beträgt nun schon 42%. Der Strategie-Wechsel Ende 2020 trägt kurzfristig Früchte. In den vergangenen Tagen profitierte das Portfolio von dem dynamischen Höhenflug des Bitcoin und den daraus resultierenden Kursanstiegen einiger Depotwerte, die in diesem Segment aktiv sind. In diesem Tempo wird sich der Anstieg des wikifolios natürlich nicht fortsetzen, wenngleich der Trader keine reine „buy & hold“-Strategie fährt, sondern auch aktiv Gewinne mitnimmt und in neue Kandidaten umschichtet.

Ebenfalls überdurchschnittlich gut haben sich in den vergangenen Tagen die wikifolios Trendfollowing Deutschland, TREND-SURFER, Szew Grundinvestment, High-Tech Stock-Picking und Growth Investing Europa + USA entwickelt. Hier lagen die Pluszeichen auf Wochensicht zwischen 4,5 und 6,7%. Nicht so gut lief hingegen bei den wikifolios Special Situations long/short und Dt. Aktien-Momentum-Protect, wo Verluste von jeweils gut 3% anfielen.

Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier



Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.