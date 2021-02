Innovative Synergie zwischen KI und menschlichem Know-how

Wer in den letzten Jahren die Entwicklung technischer Geräte beobachtet hat, der staunt nicht schlecht.

Mehr und mehr Geräte scheinen völlig unabhängig vom Anwender mitzudenken, beziehungsweise basierend auf Algorithmen erfolgreich Wünsche zu erfüllen. Sei es der klassische Ruf nach „Alexa“, oder die individuell angepassten Werbeplatzierungen, die sich an dem eigenen Suchverlauf orientieren. Künstliche Intelligenz denkt für uns mit und befindet sich dort, wo wir sie entweder brauchen, oder wo sie uns die Arbeit erleichtern kann. In diesem Artikel beleuchten wir das Thema der künstlichen Intelligenz im Bereich der Finanzwelt und setzen uns kritisch mit der Thematik KI vs. Mensch auseinander.

Gerade, wenn es um das Thema Finanzen bzw. dessen Investition in einer Anlage geht, unterscheiden sich die Anlegertypen nämlich klassischerweise bis ins kleinste Detail. Während der eine Anleger eher kurzfristige Schwankungen bevorzugt und die Priorität auf ein schnelles Wachstum legt, so resultieren schnelle Veränderungen beim Anderen maximal in einem steigenden Blutdruck, Stress und Blockaden im Kopf. Egal ob Typ A, oder Typ B, oder irgendwo dazwischen: Wichtig ist, dass man die eigenen Finanzen im Überblick behält und im Grunde zu jedem Moment eine klare Prognose erstellen kann, in welche Richtung sich die Anlage womöglich weiterentwickeln wird. Unterstützung bekommt man hier von einem Vermögensverwalter, oder von einer Künstlichen Intelligenz. Wofür würden Sie sich entscheiden?





Bild: Andreas Wagner, Geschäftsführer der Estably Vermögensverwaltung AG

Bildquelle: Estably Vermögensverwaltung AG



Künstliche Intelligenz als Wegweiser

Tatsächlich bietet die KI die Möglichkeit, sich anhand ehemaliger Verhaltensmuster diverser Aktien, ein Bild zu machen, wie sich eine Aktie entwickeln kann. Hier werden Zahlen, Daten und Fakten des Unternehmens miteinberechnet und Prognosen erstellt. Die emotionalen Werte kann die Künstliche Intelligenz so aber selbstverständlich nicht miteinberechnen, was dazu führt, dass kurzfristige Schwankungen nicht erkannt werden und zu Kollateralschäden führen könnten, ließe man eine Künstliche Intelligenz allein über die Veränderungen einer Anlage bestimmen.