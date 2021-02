TALLINN (dpa-AFX) - Estlands Regierungschefin Kaja Kallas hat Russland kritisiert und den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell nach dessen Moskau-Reise in Schutz genommen. "Meiner Meinung nach legt die Forderung nach Borrells Kopf für diesen Besuch den Schwerpunkt auf die falsche Stelle", sagte Kallas bei einer Fragestunde am Mittwoch im Parlament in Tallinn.

Borrell habe selbst bereits eingeräumt, dass seine Reise fehlgeschlagen sei. "Unser Blick muss auf Russland und die Verhängung von Sanktionen gerichtet sein", sagte die Ministerpräsidentin des baltischen EU- und Nato-Landes.