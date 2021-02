Starker Branchenzuspruch für digitale ITB Berlin NOW (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Berlin (ots) - Über 2.000 Aussteller aus allen Teilen der Welt - FührendeTourismusmesse auch digital Spiegel der Branche - Hohe internationaleBeteiligung von Destinationen, Hotellerie und Travel Technology - VirtuelleCafés für Diskussionen und UnterhaltungDie weltweite Tourismusindustrie ringt mit den Folgen der Corona-Pandemie.Positive Entwicklungen, wie der Impfstart in vielen Ländern, sorgen beitouristischen Leistungsträgern auf der ganzen Welt für vorsichtigen Optimismusim Hinblick auf das Reisejahr 2021. Zuversichtlich zeigen sich auch die rund2.000 Aussteller aus rund 120 Ländern der diesjährigen ITB Berlin NOW, die sichbislang für die Online-Plattform der weltweit führenden Reisemesse angemeldethaben. "Die Corona-Krise hat die Reisebranche zweifelsohne tief erschüttert, derstarke Kampfgeist ist aber spürbar", erklärt David Ruetz, Head of ITB Berlin ."Die Buchungslage in den verschiedenen Tourismussegmenten verdeutlicht, welcheSpuren die Krise hinterlässt. Während die Kreuzfahrtbranche und dieFremdenverkehrsämter langsam wieder Hoffnung schöpfen, bleibt die Lage bei denFluggesellschaften kritisch. Umso wichtiger ist es nun, die große Bedeutung derIndustrie unter Beweis zu stellen und als Branche zusammenzuhalten. ITB BerlinNOW ist gerade jetzt die weltweit wichtigste Bühne für den gegenseitigenAustausch, Business und Expertenwissen im Tourismus."Noch bis 8. März 2021 können sich Aussteller für die Teilnahme anmelden. Die neugeschaffene digitale Plattform ist bereits jetzt für Aussteller offen, um sichmit ausreichend Vorlauf mit den zahlreichen Funktionen vertraut zu machen undsomit das bestmögliche Ergebnis aus ihrem virtuellen Messeauftritt ziehen zukönnen. Auf der eigenen Brand Card stellen Aussteller ihre Neuheiten vor,hinterlegen Kontaktdaten und kommen via Audio- oder Video-Chat mit Teilnehmernins Gespräch. "Wichtig für alle Teilnehmenden an der ITB Berlin NOW ist es, sichmöglichst früh mit der neuen Plattform auseinanderzusetzen, vorab Termine zuvereinbaren und genügend Zeit zu investieren, sich mit den technischenMöglichkeiten vertraut zu machen", so Ruetz. Ab 16. Februar ist die digitale ITBBerlin in der "Explorations-Phase" geöffnet, am 8. März - einen Tag vor demMessestart - erfolgt das Soft Opening.Sachsen: Offizielle Kultur-Destination ITB Berlin NOW 2021Sachsen präsentiert sich dieses Jahr als herausragendes Kultur- undStädtereiseziel, das auch mit unverwechselbaren Naturerlebnissen aufwartet.Damit gibt das deutsche Bundesland mit seiner virtuellen Präsenz bereits einenVorgeschmack auf das kommende Jahr, wenn es als offizielles Gastland der ITBBerlin 2022 auftritt. Neben Sachsen sind auch alle anderen deutschen