Renforth nimmt das Bohrprogramm auf der zu 100 Prozent in Besitz befindlichen Parbec Tagebau-Goldlagerstätte, angrenzend an die Canadian Malartic Mine in Malartic, Quebec, wieder auf Nachrichtenquelle: IRW Press | 10.02.2021, 16:28 | 46 | 0 | 0 10.02.2021, 16:28 | Pickering, ON, 10. Februar 2021. Renforth Resources Inc. (CSE: RFR) (WKN: A2H9TN) (“Renforth” oder das “Unternehmen”) freut sich, die Aktionäre darüber zu informieren, dass die Bohrungen auf der zu 100% unternehmenseigenen Parbec Goldlagerstätte in Malartic, Quebec, die an die Canadian Malartic Mine, Kanadas größte Tagebau-Goldmine, angrenzt und sich über 1,8 km der Cadillac-Larder Lake Deformationszone („Cadillac Bruch“) erstreckt, wieder aufgenommen wurden. Diese Winterphase 2021 des 15.000 m Bohrprogramms bei Parbec soll aus 5.070 m Bohrungen bestehen, wobei 7 Bohrungen Zwillingsbohrungen von Bohrungen sind, die in den 1980er und 1990er Jahren gebohrt wurden und 12 Bohrungen sind Einfüllbohrungen, die frühere Bohrungen unterschreiten, wobei der Schwerpunkt auf der Camp-Zone und auf dem nordwestlichen Teil von Parbec liegt. Gleichzeitig mit der Wiederaufnahme der Bohrungen bei Parbec warten wir noch auf die Ergebnisse der 22 Löcher, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 gebohrt wurden und für die wir noch keine Ergebnisse erhalten haben. Die Aufteilung der letzten 7 Bohrlöcher, die vor Weihnachten nicht aufgeteilt wurden, wurde abgeschlossen und die Proben wurden an das Labor übermittelt. Diese 7 Löcher sind in den 22 Löchern enthalten. Nach Abschluss dieses Programms, was für Ende März erwartet wird, wird Renforth das geologische Modell für Parbec mit den Daten des Bohrprogramms neu erstellen und dann die Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für Parbec aktualisieren. Während des Parbec-Programms wird die Feldmannschaft von Renforth das Kernmaterial von Surimeau, das nicht geteilt wurde, aufspalten und zur Untersuchung einreichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Veröffentlichungen wurden von Brian H. Newton, P.Geo, einer "qualifizierte Person" gemäß der Richtlinien von NI 43-101, überprüft und genehmigt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Renforth Resources Inc. Nicole Brewster Präsidentin und Chief Executive Officer Tel.: (416) 818-1393 Email: nicole@renforthresources.com #269 - 1099 Kingston Road, Pickering ON L1V 1B5 Deutsche Anleger: Metals& Mining Consult Ltd. Tel.: 03641 / 597471 Seite 2 ► Seite 1 von 3



