Vermögensverwaltung mit Weitblick und Erfahrungen

Wer als Anleger klassischerweise das Ziel verfolgt, eine renditestarke Altersvorsorge zu finden, der sucht meist online nach dem passenden Anbieter.

Gerade in der digitalen Welt finden sich viele Plattformen, die hier auf künstliche Intelligenz setzen und somit mit kostengünstigen Modellen in diesem Bereich überzeugen können, doch ist der günstige Preis dieser Anbieter auch automatisch den Preis wert?



Tatsächlich gibt es viele Vorteile, die für einen erfolgreichen Portfoliomanager sprechen.

Das Profi-Wissen kann zu überdurchschnittlichen, renditestarken Ergebnissen führen, wie Andreas Wagner, der Geschäftsführer der Estably Vermögensverwaltung, bestätigt. „(…) Wir setzen auf die Value Investing Strategie anstatt auf künstliche Intelligenz. Durch unsere handselektierten Einzelaktien und gut ausgewählten Anleihen bieten wir unseren Anlegern überdurchschnittliche Ergebnisse. Wir als Estably Vermögensverwaltung haben uns zum Ziel gesetzt, einer der besten Performer in diesem Bereich zu werden.“

Der erfolgreiche Anbieter unterstützt Anleger bereits ab 35.000 Euro und sieht die Chance in der Nutzung menschlicher Intelligenz, anstatt sich auf rein technische Methoden zu versteifen. Das Konzept geht auf. „Nicht nur unserem Mutterhaus, Früh & Partner, ist es bereits über Jahre hinweg sehr gut gelungen, mit der richtigen Strategie ans Ziel zu kommen. Auch wir bei Estably konnten bereits im ersten Geschäftsjahr mit unseren drei Strategien Vergleichs-Benchmarks schlagen“, erzählt Wagner stolz.

Tatsächlich lässt der Vermögensverwalter auf seinem Weg die Mitbewerber weit zurück. Estably gilt als sicherer Anbieter mit erstklassigen und stichfesten Ergebnissen und Bewertungen. Das Unternehmen hat gerade in der Pandemie-Zeit die Phase dazu genutzt, ihre eigenen Methoden noch tiefer zu denken und neue Strategien umzusetzen. Das Value-Investing Modell ist hierbei nicht nur innovativ, sondern auch erstklassig in der Umsetzung. „Unser Team sucht hervorragende Anleihen und Aktien von Top-Unternehmen heraus, die an der Börse unter dem eigentlichen Wert gehandelt werden. In solche Anlagen wird investiert.“ Dabei wird das Team aktiv auf die detaillierte Analyse der jeweiligen Aktien angesetzt und das gewählte Unternehmen bis aufs kleinste Detail überprüft. „Es wird in Unternehmen investiert, die laut unserer Erfahrungen und Analysen das Potential haben, sich durchzusetzen. Nur so kann ein langfristiger Erfolg erzielt werden.“