Im Zeitraum zwischen grob 2014 und Ende 2019 schwankte die Aktie von General Motors (GM) zwischen den Kursmarken von 24,62 und 41,85 US-Dollar seitwärts. Ein kurzer Ausflug darüber in 2017 blieb erfolglos. Der Corona-Crash zu Beginn von 2020 drückte das Papier zeitweise auf 14,32 US-Dollar abwärts. Dort schlugen Käufer zu und trieben die Notierung anschließend um fast 300 Prozent auf einen Rekordstand von zuletzt 57,05 US-Dollar aufwärts und somit deutlich über das Niveau des 161,8 % Fibonacci Extension Retracements voran. Dieser Höhenflug scheint nicht folgenlos zu bleiben, im Bereich der Rekordhochs hat sich ein klares Doppelhoch ausgebreitet und die Aktie tendiert in dieser Woche klar abwärts. Aktiviert wurde dieses Konstrukt allerdings noch nicht, könnte aber bei weiteren Verlusten bald der Fall sein.

Zu hoch gestiegen

Entsprechend bietet sich an dieser Stelle zwar ein Short-Investment bei der GM-Aktie an, allerdings bedarf es eines Kursrutsches unter 50,00 US-Dollar, damit das Doppelhoch unter technischen Gesichtspunkten tatsächlich aktiviert wird. In diesem Szenario wären dann Abschläge auf zunächst 46,71 US-Dollar zu favorisieren, darunter auf die einstige Hürde der letzten Jahre um 41,85 US-Dollar. Durch den Einsatz des Put-Optionsscheins WKN MA4NPX ergibt sich damit aus dem Stand heraus eine Renditechance von 150 Prozent. Überraschend käme dagegen eine Trendwende und Anstieg über die Jahreshochs von 57,05 US-Dollar, dies könnte zeitnahe Kursgewinne an rund 60,00 US-Dollar bedeuten.