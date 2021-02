Verisure eröffnet neue Filialen in Berlin, Stuttgart und Dortmund / Trotz Corona-Herausforderungen wächst der Sicherheitsanbieter stark weiter (FOTO)

Ratingen (ots) - Das in Deutschland noch relativ junge Unternehmen, mit internationaler Gruppe im Hintergrund, welches derzeit mit smarten Alarmanlagen und -Services den deutschen Sicherheitsmarkt aufrollt, wächst momentan trotz pandemiebedingter Widrigkeiten kräftig weiter. Obwohl persönliche Kontakte auf ein Minimum reduziert sind und viele Mitarbeiter von zuhause arbeiten, wurden die Expansionspläne jetzt umgesetzt. Nach monatelangen Vorbereitungen und Verzögerungen durch Corona konnte die Verisure (http://www.verisure.de/) Filiale im Süden Berlins öffnen. Auch in Baden-Württemberg ist der führende Anbieter smarter Alarmanlagen und -Services nun offiziell in Filderstadt bei Stuttgart vertreten und im Ruhrgebiet gibt es ebenfalls Neuigkeiten: Filiale 130 zieht gerade von Essen nach Dortmund um und nimmt dort mit über 20 Mitarbeitern den Betrieb auf.



Auswirkungen der Pandemie auf Geschäftstätigkeit und Organisation