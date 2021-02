Litauen lockert Corona-Beschränkungen für Geschäfte

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Regierung hat Lockerungen der Corona-Beschränkungen verabschiedet. In dem baltischen EU-Land dürfen von Montag an wieder Geschäfte öffnen, die nicht Lebensmittel oder Medikamente verkaufen. Auch Kosmetiksalons und Friseure dürfen erneut Kunden empfangen. Dabei muss sichergestellt werden, dass für jeden Kunden eine Fläche von 20 Quadratmeter zur Verfügung steht oder immer nur eine Person zugleich bedient wird. Dies beschloss das Kabinett in Vilnius am Mittwoch.

Eine weitere Voraussetzungen ist, dass die Verkaufsfläche nicht mehr als 300 Quadratmeter beträgt und die Geschäfte über einen direkten Zugang von der Straße oder einen separaten Eingang verfügen.