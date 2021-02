FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Index-Reform der Deutschen Börse wirft bereits ihre Schatten voraus. Ein Mix aus alten und neuen Regeln dürfte bereits im März zu einigen Änderungen in der Dax -Familie führen. Zwar wird das deutsche Börsenbarometer erst im September auf 40 Mitglieder aufgestockt und der MDax entsprechend um zehn Mitglieder auf dann 50 verringert, doch andere wesentliche Änderungen treten bereits nach und nach in Kraft. Die Commerzbank sieht daher gute Chancen für den Aufstieg von Siemens Energy in den Dax - auf Kosten von Beiersdorf . Und Porsche wird im MDax erwartet.

Ein wichtiger Grund ist, dass der deutsche Leitindex am Mittwoch, 3. März, erstmals regulär durch die Deutsche Börse überprüft wird. Bisher gab es nur einmal jährlich im September eine reguläre Überprüfung. Alle anderen quartalsmäßigen Prüfungen im Dax waren außerordentlich. Das bedeutete stets, dass dann die Aufnahme-Regelungen für Nicht-Dax-Mitglieder schärfer und die Abstiegsregeln für Dax-Mitglieder weniger scharf waren.