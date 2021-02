DBAG: Rege Transaktionstätigkeit

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (per 30.09.) im Beteiligungsgeschäft ein Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis von rund 37 Mio. Euro erzielt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und nennen ein positives Rating.

Nach Aussage der Analysten sei der Nettovermögenswert, die wichtigste Kennzahl des Beteiligungssegments, gegenüber dem Geschäftsjahresende 2019/20 um rund 4 Prozent auf über 437 Mio. Euro gestiegen. Auf der Transaktionsseite habe das Unternehmen über einen MBO und sechs Unternehmenszukäufe im Portfolio berichtet. Zudem sei mitgeteilt worden, dass derzeit intensiv an verschiedenen Veräußerungen gearbeitet werde. Auf Basis dessen rechne das Analystenteam in den kommenden Monaten sowohl auf der Verkaufsseite als auch auf der Ankaufsseite mit weiterem News Flow. Wenngleich das Ergebnis eines einzigen Quartals laut SRC für das Jahresergebnis der DBAG noch keine große Aussagekraft habe, werte das Analystenteam dies als einen gelungenen Jahresstart. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 42,00 Euro (zuvor: 40,00 Euro), reduzieren wegen der zuletzt starken Kursentwicklung das Rating aber auf „Accumulate“ (zuvor: „Buy“).