Schnee auf dem Dach Betrieb bei Amazon in Leipzig noch eingestellt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 10.02.2021, 18:10 | 78 | 0 | 0 10.02.2021, 18:10 | LEIPZIG (dpa-AFX) - Große Schneemengen auf dem Dach des Logistiklagers von Amazon in Leipzig haben den Mitarbeitern auch am Mittwoch einen freien Tag beschert. Die Frühschicht am Donnerstag habe ebenfalls noch schneefrei, sagte Amazon-Sprecher Stephan Eichenseher. Am Donnerstag werde über das weitere Vorgehen entschieden. Am Montagabend waren die Mitarbeiter der Spätschicht wegen der Schneemassen nach Hause geschickt worden. "Es besteht keine Einsturzgefahr, es ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, bevor wir in die Nähe eines Maximalwertes für das Flachdach kommen", sagte Eichenseher. Spezialisten seien auf dem mehr als 100 000 Quadratmeter großen Dach, um die Schneemassen mit Schiebern und Schaufeln zu entfernen. Die Kundenbestellung wurden dem Onlineversandhändler Amazon zufolge auf andere Logistikzentren umgeleitet. "Daher sind keine größere Auswirkungen zu erwarten, einzelne Verzögerungen sind aber nicht auszuschließen", sagte Eichenseher. Im Logistikzentrum Leipzig werden normalerweise täglich Tausende Pakete verschickt./jan/DP/fba





