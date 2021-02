Infotecs-Experten erklären, wie Technologie hilft, Covid-19-Risiken zu minimieren

New York (ots/PRNewswire) - Infotecs (http://www.infotecs.de/) , international

agierender Cyber-Security- und Threat-Intelligence Anbieter, nahm an der

Podiumsdiskussion "Insights: (https://mychamber.gaccny.com/events/details/insigh

ts-german-tech-and-covid-19-564) German Tech und Covid-19" (https://mychamber.ga

ccny.com/events/details/insights-german-tech-and-covid-19-564) der German

American Chamber of Commerce, Inc. (GACC NY) teil.



Josef Waclaw, Infotecs CEO, stellte die Firma Infotecs und ihre ViPNet Lösung

für sicheres Remote Working vor. Er erklärte, wie Technologie hilft, die

negativen Auswirkungen der Covid-Krise zu bewältigen und warum Unternehmen

sichere Verbindungen zu Unternehmensressourcen bereitstellen sollten.







Unternehmen bei dieser Herausforderung zu unterstützen", sagt Josef Waclaw.

"Ganz gleich, ob Sie einen sicheren Remote-Zugriff auf E-Mails,

Unternehmenssysteme, Videokonferenzen, Sprachanrufe oder Cloud-Ressourcen

bereitstellen möchten, ohne Ihre Netzwerkstruktur zu verändern, ViPNet bietet

Ihnen mit seinem überlegenen Security by Design einen hochsicheren

Remote-Zugriff, der sich schnell und einfach implementieren, verwalten und

warten lässt."



Im November 2020 wurde Infotecs Mitglied bei The German American Chamber of

Commerce, Inc. Das Unternehmen erhielt den Status eines Valued Member und wurde

in die neue Digital National Membership aufgenommen.



Dieses exklusive Mitgliederverzeichnis ist eine wichtige Ressource in der

deutsch/amerikanischen Gemeinschaft und enthält Informationen über alle

Mitglieder der GACC NY aus über fünfzig Branchen, der GACC South, der GACC

Midwest und ihren jeweiligen Chapter-Büros in den USA. Dies ermöglicht es den

Unternehmen, für beide Seiten vorteilhafte Kontakte mit führenden Unternehmen

der europäischen Industrie zu knüpfen und trotz der Schwierigkeiten, die mit der

Pandemie verbunden sind, für beide Seiten vorteilhafte Geschäfte zu entwickeln.



Das Team von Infotecs schätzt diese großartige Gelegenheit, an den

Veranstaltungen der GACC NY teilzunehmen und freut sich auf weitere zukünftige

Zusammenarbeit.



Über Infotecs



Infotecs ist ein führender internationaler IT-Sicherheitsanbieter sowie

erfahrener Spezialist software-basierter VPN-Lösungen, der die Peer-to-Peer

ViPNet Technologie entwickelt, um mehr Sicherheit, Flexibilität und Effizienz

als andere marktübliche Security-Produkte bieten zu können. Unser Ziel ist es,

unseren Kunden neueste State-of-the-Art-Technologien zu bieten, indem wir

fortschrittliche, innovative IT-Sicherheitslösungen entwickeln, welche außerdem

kostengünstig sowie einfach zu implementieren und zu verwalten sind. Unsere

Lösungen sind das Ergebnis der Zusammenarbeit erfahrener Krypto-Spezialisten und

unseres Entwicklungs- und Support-Teams. Wir haben ein starkes internationales

Netzwerk von Distributoren und Vertriebspartnern und unterstützen Kunden

weltweit. Wir kooperieren ebenfalls mit ausgewählten internationalen führenden

Technologieunternehmen, um unseren Kunden integrierte Komplettlösungen

bereitstellen zu können.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: http://www.infotecs.de/

.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1123427/Infotecs_Logo.jpg



Pressekontakt:



Anna Ivanovskaya

Marketing & Communication

+49 30 206 43 66-53



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150832/4835420

OTS: Infotecs Americas Inc.





"Die softwarebasierten Lösungen von ViPNet sind besonders gut geeignet, umUnternehmen bei dieser Herausforderung zu unterstützen", sagt Josef Waclaw."Ganz gleich, ob Sie einen sicheren Remote-Zugriff auf E-Mails,Unternehmenssysteme, Videokonferenzen, Sprachanrufe oder Cloud-Ressourcenbereitstellen möchten, ohne Ihre Netzwerkstruktur zu verändern, ViPNet bietetIhnen mit seinem überlegenen Security by Design einen hochsicherenRemote-Zugriff, der sich schnell und einfach implementieren, verwalten undwarten lässt."Im November 2020 wurde Infotecs Mitglied bei The German American Chamber ofCommerce, Inc. Das Unternehmen erhielt den Status eines Valued Member und wurdein die neue Digital National Membership aufgenommen.Dieses exklusive Mitgliederverzeichnis ist eine wichtige Ressource in derdeutsch/amerikanischen Gemeinschaft und enthält Informationen über alleMitglieder der GACC NY aus über fünfzig Branchen, der GACC South, der GACCMidwest und ihren jeweiligen Chapter-Büros in den USA. Dies ermöglicht es denUnternehmen, für beide Seiten vorteilhafte Kontakte mit führenden Unternehmender europäischen Industrie zu knüpfen und trotz der Schwierigkeiten, die mit derPandemie verbunden sind, für beide Seiten vorteilhafte Geschäfte zu entwickeln.Das Team von Infotecs schätzt diese großartige Gelegenheit, an denVeranstaltungen der GACC NY teilzunehmen und freut sich auf weitere zukünftigeZusammenarbeit.Über InfotecsInfotecs ist ein führender internationaler IT-Sicherheitsanbieter sowieerfahrener Spezialist software-basierter VPN-Lösungen, der die Peer-to-PeerViPNet Technologie entwickelt, um mehr Sicherheit, Flexibilität und Effizienzals andere marktübliche Security-Produkte bieten zu können. Unser Ziel ist es,unseren Kunden neueste State-of-the-Art-Technologien zu bieten, indem wirfortschrittliche, innovative IT-Sicherheitslösungen entwickeln, welche außerdemkostengünstig sowie einfach zu implementieren und zu verwalten sind. UnsereLösungen sind das Ergebnis der Zusammenarbeit erfahrener Krypto-Spezialisten undunseres Entwicklungs- und Support-Teams. Wir haben ein starkes internationalesNetzwerk von Distributoren und Vertriebspartnern und unterstützen Kundenweltweit. Wir kooperieren ebenfalls mit ausgewählten internationalen führendenTechnologieunternehmen, um unseren Kunden integrierte Komplettlösungenbereitstellen zu können.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: http://www.infotecs.de/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1123427/Infotecs_Logo.jpgPressekontakt:Anna IvanovskayaMarketing & Communication+49 30 206 43 66-53Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150832/4835420OTS: Infotecs Americas Inc.