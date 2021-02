Rainforest del Ecuador beginnt mit Errichtung der Flaschenabfüllanlage „AQUA LUNA“

Nachdem Rainforest del Ecuador am 10. Dezember 2020 seine Lizenz für die Förderung und Nutzung von Mineralwasser erhalten hat, werden nun die endgültigen Entwürfe für seine 4.800 Quadratmeter große Mineralwasserabfüllanlage Aqua Luna erstellt. Der Bau soll im März 2021 beginnen. Die Abfüllanlage wird mit Flaschenabfüllmaschinen der US-Firma Aqua Vita ausgestattet und soll eine Kapazität von 10.000 Flaschen pro Stunde haben. Die Flaschenabfüllung soll im September 2021 beginnen. Dieses einzigartige Mineralwasser stammt aus dem Schmelzwasser der Gletscher, die den Gipfel des Vulkans Chimborazo bedecken. Chimborazo ist gemessen an der Entfernung zum Erdmittelpunkt der höchste Vulkan der Welt. Das Gletscherschmelzwasser dieses Gipfels wird auf natürliche Weise gefiltert und füllt einen Grundwasserleiter, einen Aquifer, unter den Páramo-Hochlandsteppen rund um den Vulkan auf. Dies ist auch der Punkt auf der Erde, der dem Mond am nächsten ist, woraus sich der Name für dieses ganz besondere Mineralwasser ableitet… Aqua Luna.