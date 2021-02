AllianzGI über den STAR Market in China: Neue Sterne am Aktienhimmel?

Zusammenfassung

Der neu entstehende, chinesische STAR Market soll als Plattform für Technologie- und Science-Unternehmen dienen, auf die sich das Wachstum des Landes zunehmend stützt. Als solches wird er auch als die Antwort Chinas auf die US-Technologiebörse Nasdaq bezeichnet. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe und was der STAR Market für Anleger bedeutet.

China, das einst als die „Werkbank der Welt“ galt, hat sich im vergangenen Jahrzehnt so positioniert, dass es jetzt über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg besser mit leistungsfähigen Konkurrenten aus dem Ausland in Wettbewerb treten kann. Ziel der Regierung ist es, China vor allem in den Bereichen Biotechnologie, Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Robotik an vorderster Front des technischen Fortschritts zu etablieren. Dazu gehört auch die Herstellung der entsprechenden Bauteile. Damit wurde ein neues Kapitel in der Wachstumsgeschichte des Landes aufgeschlagen.