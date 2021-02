DGAP-Ad-hoc: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

ecotel communication ag: EBITDA-Prognose für das Jahr 2020 übertroffen



10.02.2021 / 18:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Düsseldorf, 10. Februar 2021



Das EBITDA der ecotel-Gruppe wird voraussichtlich bei ca. 11,7 Mio. EUR liegen



Die ecotel Gruppe wird nach den heute vorliegenden vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 ein EBITDA - Ergebnis vor Abschreibungen, Wertberichtigungen, Finanzergebnis und Steuern - von ca. 11,7 Mio. EUR ausweisen und damit die bisherige Prognose um rund 1,2 Mio. EUR übertreffen. Der Vorstand ist zuletzt im Zusammenhang mit der Berichterstattung für das dritte Quartal 2020 von einem EBITDA für das Geschäftsjahr 2020 am oberen Ende des prognostizierten Korridors von 8,5 bis 10,5 Mio. EUR ausgegangen.



Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung war der nachhaltig positive Geschäftsverlauf der letzten beiden Monate des Jahres 2020.



Die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2020 wird ecotel in Form des testierten Konzern- und Einzelabschlusses am 11. März 2021 veröffentlichen.



Über die ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüsse und über 300.000 Sprachkanäle bereit.







Pressekontakt:

Wirtschafts- und Finanzmedien Fachmedien

Annette Drescher (Assistentin des Vorstandes) Bernadette Loosen-Flanz (PR)

Tel.: 0211-55 007-740 Tel.: 0211-55 007-316

Fax: 0211-55 007 5 740 Fax: 0211-55 007 5 316

E-Mail:



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter

