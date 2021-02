Cognite sichert sich Aufträge von Statnett, dem staatlichen norwegischen Netzbetreiber, für die Bereitstellung einer Plattform zur Datenkontextualisierung und digitaler Lösungen im Bereich Smart Asset Management und Stromnetzanalyse

Cognite hat von Statnett , dem Netzbetreiber des norwegischen Stromnetzes, drei Aufträge zur Entwicklung und Bereitstellung einer Plattform zur Datenkontextualisierung und digitaler Lösungen in den Bereichen Power System Analysis und Smart Asset Management erhalten.

„Diese Partnerschaft stärkt unser Bestreben, in unseren Entscheidungsprozessen datengetriebener zu werden. Wir entwickeln digitale Lösungen und integrieren sie in unser Kerngeschäft. Das hilft uns, unsere Effizienz zu steigern, die Reaktionszeit für unsere Kunden zu verbessern und die Kosten zu senken“, sagt Beate Sander Krogstad, Executive Vice President für IT bei Statnett.

Cognite und Statnett haben in den letzten zwei Jahren an einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt teilgenommen, um bessere und effizientere Wege zur Abfrage und Handhabung von Daten im Bereich der Energieversorgung zu finden. Die Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung deckte den Bedarf an einer Plattform zur Datenkontextualisierung auf, einer Softwarelösung, die Daten und Metadaten aus verschiedenen Quellen und Systemen kombiniert.

Im Rahmen der von Statnett erteilten Aufträge wird die industrielle DataOps-Plattform von Cognite, Cognite Data Fusion, als Teil der Datenplattform von Statnett eingesetzt. Mehr als 50 Industrieunternehmen weltweit, darunter Hafslund E-CO, Aker BP und OMV, nutzen Cognite Data Fusion, um intelligenter, sicherer und nachhaltiger zu arbeiten und zu produzieren. Für Statnett wird Cognite Data Fusion den Anwendungen und Analysten einen einfachen Zugang zu kontextualisierten Daten ermöglichen und Statnett in die Lage versetzen, neue, relevante Anwendungen auf der Grundlage der Kontextualisierungsplattform zu entwickeln.