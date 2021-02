Results 2020 Nachrichtenquelle: globenewswire | 10.02.2021, 18:40 | 34 | 0 | 0 10.02.2021, 18:40 | DESPITE THE OUTBREAK OF THE COVID-19 PANDEMIC, RESILIENCE OF OPERATING RESULTS AND PROPERTY VALUATIONS IN 2020 Net result from core activities per share € 4.65 (2019: € 5.92)

Net asset value per share € 78.20 (2019: € 88.27)

EPRA occupancy rate 91.9% (2019: 95.2%)

Debt ratio of 29.99% (2019: 29.33%)

Successful refinancing of € 145 mio (in anticipation of financing maturing in 2021 for an amount of € 130 mio)

High debt recovery percentage of 94.9% in the year 2020

Optional dividend proposal € 4.00 gross - € 2.80 net (2019: € 4.50 gross - € 3.15 net) Attachment Press release - Results 2020





Diesen Artikel teilen Wertpapier

CVA Wereldhave Belgium SCA Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer