DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Großhandelskonzern Metro leidet weiter unter der Corona-Pandemie. Vor allem in Westeuropa belasteten Restriktionen wie die Schließung von Restaurants das Geschäft, wie Metro am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Zusätzlich drückten negative Währungseffekte. Umsatz und Ergebnis gingen im ersten Geschäftsquartal deutlich zurück. An der Jahresprognose hielt Metro fest. Investoren zeigten sich in einer ersten Reaktion gelassen: Die Aktie notierte nachbörslich kaum verändert zu ihrem Schlusskurs von rund 9,83 Euro. Der Konzern hatte bereits im Dezember zwei weitere schwierige Quartale angekündigt.

Der Umsatz sank in den drei Monaten per Ende Dezember um 16 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Besonders die Gastronomie litt unter den staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie. Das Geschäft mit selbstständigen Händlern entwickelte sich dagegen positiv. Vor allem in Spanien, Frankreich und Italien verzeichnete Metro spürbare Einbußen. Auch in Deutschland sanken die Umsätze, jedoch nicht so stark wie in den anderen westeuropäischen Ländern. Gut entwickelte sich dagegen das russische Geschäft, welches von einem hohen Anteil selbstständiger Händler geprägt ist.