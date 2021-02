DZ BANK belässt DIC ASSET AG auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: DIC ASSET AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dic Asset nach Zahlen von 16,20 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe trotz der Corona-Pandemie ein FFO-Rekordergebnis für 2020 präsentiert und mit einer Dividende von 0,70 Euro je Aktie positiv überrascht, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der FFO-Ausblick liege über seiner Erwartung. Die FFO (Funds from Operations) sind eine für die Immobilienbranche wichtige operative Kennziffer./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 16:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 16:24 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.