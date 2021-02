Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social Nachrichtenquelle: globenewswire | 10.02.2021, 19:25 | 39 | 0 | 0 10.02.2021, 19:25 | Le 10 février 2021 Ubisoft - Actions et droits de vote - 31.01.2021 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote

Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers Place de cotation : Euronext Paris

Compartiment : Compartiment A

Code ISIN : FR0000054470

Site web : www.ubisoftgroup.com Date Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote Total brut (1) Total net (2) 31 janvier 2021 123 537 441 (3)



135 255 405 (1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote mais hors actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence). (2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007. (3) Le capital social est composé de 123 530 529 actions ordinaires de catégorie A et 6 912 actions de préférence de catégorie B. Les actions de préférence sont dépourvues de droit de vote. Attachment Ubisoft - Actions et droits de vote - 31.01.2021





